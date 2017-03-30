Разумная идея

Боднарчук предложил снизить плату за соцнайм жилья в Петрозаводске

Новые условия по выплатам за социальное жилье хотят установить для незащищенных категорий граждан.





С таким предложением выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Снизить тарифы планируют для категорий граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. Такая идея появилась после многочисленных обращений горожан с просьбой уменьшить плату за соцнайм жилья.





Сейчас депутаты и специалисты мэрии пытаются изыскать возможность изменить тарифы.





- Также Геннадий Боднарчук дал поручение Председателю постоянной комиссии по ЖКХ Дмитрию Романову совместно с комитетом ЖКХ администрации города проанализировать выполнение решения «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа», относительно граждан, проживающих в домах с высоким уровнем износа свыше 70%, в домах сроком эксплуатации свыше 61 года и аварийных домах, в которых все помещения признаны непригодными, - сообщили в Петросовете.





Предполагается, что изменения рассмотрят на очередной сессии городского совета, которая состоится 7 июня.





30.03.2017