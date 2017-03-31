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31.03.2017

План провалился

Четырех глав сельских поселений в Карелии по суду лишили надбавок к окладу

Несколько чиновников в Лахденпохском районе в обход закона начислили себе дополнительные надбавки к зарплате.

Верховный суд России оставил без изменений решение Верховного суда Карелии, по которому с глав четырех сельских поселений собирались взыскать незаконно полученные выплаты на общую сумму 127 тысяч рублей, отметили в прокуратуре региона.

Карельские чиновники необоснованно получили надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. При этом оснований для этого не было, поскольку четверо глав сельских поселений не имели допуска к подобного рода сведениям. Нарушение закона удалось установить в судебном порядке.


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