Весенний период

Подрядчик «ТехРент» купил новую технику для уборки Петрозаводска весной и летом

Весной, помимо стандартной уборки улиц, в карельской столице намерены провести несколько субботников и экологических акций.





Гендиректор компании «ТехРент» Александр Сорокин рассказал, что при благоприятных погодных условиях предприятие готово проводить работы летнего периода. Основное внимание уделят очистке дорог, мостов и тротуаров от смета, очистке газонов от песка и мусора, механизированной мойке проезжей части улиц и площадей.





К весенне-летнему периоду «ТехРент» приобрело дополнительно две поливочные машины, подметально-уборочную машину для работы на тротуарах, три «КамАЗа», один фронтальный погрузчик. Сформировано шесть звеньев ручной уборки, в составе девяти человек со спецтехникой (фронтальный погрузчик, трактор со щеткой, самосвал, поливомоечная машина) и три звена для работы в ночное время. В круглосуточном режиме запланирована работа трех подметально-уборочных машин. У подрядчика на страже чистоты города будет 42 единицы дорожной техники.





Как сообщил председатель комитета ЖКХ Денис Жердев, мэрия планирует обратиться к управляющим компаниям, чтобы привести в порядок дворы. К уборке традиционно предполагается привлечь петрозаводчан.





Глава города Ирина Мирошник поручила специалистам администрации составить подробный план проведения субботников и экологических акций и выразила уверенность, что горожане поддержат инициативу власти в этом вопросе.





Кроме того, в Петрозаводске с 14 апреля начнется акция по дератизации. В ней примут участие управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, предприятия торговли, гаражные кооперативы.





31.03.2017