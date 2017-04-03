Выбор туристов

Петрозаводск стал самым популярным российским городом для отдыха на майских праздниках

Карельская столица оказалась лидером в рейтинге городов, которые россияне выбрали для недорогого отдыха в начале следующего месяца.





Список составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. По данным броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая, выяснилось, какие недорогие туристические направления для отдыха на майские праздники популярны у жителей России. Рейтинг возглавила столица Карелии. Также в топ-10 вошли Самара, Саратов, Смоленск, Орел, Калуга, Липецк, Рязань, Киров и Курск.





В среднем в Петрозаводске на майские праздники туристы бронируют проживание на 2,5 ночи, отмечает сервис RoomGuru.ru . На это путешественники потратят около 2,1 тысячи рублей в сутки.





А среди зарубежных городов для поездок на майские праздники в топ-10 вошли Прага, Барселона, Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Ереван, Таллинн, Лондон и Париж.





03.04.2017