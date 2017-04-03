Чтобы помнили

Мероприятия в честь звания «Город воинской славы» пройдут в Петрозаводске

Годовщину присвоения городу почетного звания отметят в карельской столице акциями, выставками и митингами.





Мэрия Петрозаводска подготовила план торжественных мероприятий в честь годовщины присвоения карельской столице звания «Город воинской славы». Началом стал военно-патриотический слет «К службе в армии готов!», который прошел сегодня утром на сборном пункте военного комиссариата Карелии. Также сегодня в Детской музыкально-хоровой школе состоится гала-концерт участников городского конкурса-фестиваля «Салют Победы».





6 апреля в 11 часов на площади Ленина пройдет церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня и Могилы неизвестного солдата. В ней примут участие горожане, представители общественных организаций, школьники и молодежь города.





В 13.30 в дошкольных учреждениях, а в 15.30 – в общеобразовательных организациях в форме общегородского смарт-моба начнется «Час просвещения: «Петрозаводск – город воинской славы». В этой акции примет участие около пяти тысяч юных петрозаводчан.





В этот же день в музее Дома творчества детей и юношества №2 откроется выставка, посвященная саперам Великой Отечественной войны.





В 14 часов 6 апреля у обелиска славы в поселке Соломенное на Петрозаводском шоссе, 12 состоится митинг-концерт «Мужество, стойкость и героизм». В это же время, в 14 часов, на площади Кирова откроется «Большая Георгиевская игра», подведение итогов которой пройдет на следующий день, 7 апреля, в 15 часов в большом зале администрации города.





Напомним, 6 апреля 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Петрозаводску почетного звания «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.





03.04.2017