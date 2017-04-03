Трагическое событие

Взрыв прогремел на станции метро в Санкт-Петербурге

На данный момент известно о нескольких пострадавших.





В Северной столице на одной из станций метрополитена сегодня произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





- На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие, - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.





Некоторые федеральные СМИ сообщают о взрыве двух самодельных бомб, одна из которых находилась в вагоне метро.





03.04.2017