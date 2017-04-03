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03.04.2017

Трагическое событие

Взрыв прогремел на станции метро в Санкт-Петербурге

На данный момент известно о нескольких пострадавших.

В Северной столице на одной из станций метрополитена сегодня произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие, - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

Некоторые федеральные СМИ сообщают о взрыве двух самодельных бомб, одна из которых находилась в вагоне метро.


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