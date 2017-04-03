Первые данные

ВИДЕО: Во время взрыва 10 человек погибли в метро Санкт-Петербурга

На месте трагедии работают около 80 спасателей. Известно о 10 погибших, также есть пострадавшие.





На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге в вагоне сегодня прогремел взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек. Также есть пострадавшие. На месте работают более 80 спасателей, используется 16 единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС.





Причины взрыва пока неизвестны, рассматриваются все версии - и бытовые, и теракт, заявил президент России, которого уже проинформировали о произошедшем.





Прокуратура Петербурга организовала проверку в связи со взрывом в вагоне, пишет ТАСС. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко.





Также известно, что сначала стражи порядка закрыли семь станций линии петербургского метрополитена. Сейчас же питерское метро закрыто полностью.





Сразу после случившегося московский метрополитен начал принимать дополнительные меры безопасности.





03.04.2017