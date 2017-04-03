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03.04.2017

Облик города

Около 40 дворов отремонтируют в столице Карелии

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Петрозаводске в порядок приведут десятки дворов.

Как сообщил начальник управления жилищного хозяйства Евгений Перов, специалисты мэрии всесторонне изучили более 200 поступивших заявок на участие в проекте «Комфортная городская среда».

- Заявки представляли собой целый пакет документов: протоколы общих собраний, сметы расходов, проектные заявки с обоснованием планируемых изменений. В ходе работы составлен рейтинг проектов, согласно которому порядка 40 дворов Петрозаводска могут получить федеральные средства на решение насущных проблем после обсуждения членами общественной комиссии. Суммы запрашиваемых средств различны - от 250 тысяч рублей, несколько проектов претендуют на максимальную сумму в два миллиона.

В этом году в ходе реализации проекта на средства федеральной казны в размере 40 миллионов рублей, а также на деньги собственников помещений и спонсорскую помощь отремонтируют дворы, оборудуют детские уголки и спортивные площадки, установят скамейки и урны. Также благоустроят парковки и высадят деревья во всех районах города, включая отдаленные.

Первое заседание указанной комиссии, в которую входят депутаты Законодательного Собрания и Петросовета, специалисты администрации города, общественники, пройдет в среду 5 апреля. Итоги подведут не позднее 20 апреля.


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