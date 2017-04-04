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04.04.2017

Слова поддержки

Парфенчиков выразил соболезнования родственникам погибших в Петербурге

Временно исполняющий обязанности главы Карелии выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

− Страшная трагедия произошла сегодня в городе на Неве, погибли люди. От имени жителей Карелии, правительства республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родственникам погибших и тем, кто пострадал в результате взрыва в метро. Мы скорбим вместе с петербуржцами и верим в ваше мужество и силы. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы. В случае необходимости Карелия готова оказать всю возможную помощь и поддержку.


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