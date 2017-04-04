Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
04.04.2017

Хороший результат

Волейболисты из Петрозаводска вышли в финал первенства России

Карельская команда юных волейболистов поборется за звание лучшей в стране.

На минувшей неделе в Ярославской области завершился полуфинал первенства России по волейболу. В составе сборной Северо-Запада от Карелии выступали четыре команды мальчиков и девочек 12-13 лет из Петрозаводска, Медвежьегорска и Кондопоги.

По итогам напряженной борьбы мальчики из карельской столицы завоевали второе место на соревнованиях и вышли в финал. Отметим, что в финале, который пройдет в Анапе 20-30 мая, наши волейболисты сразятся с 16 сильнейшими командами страны.

- Для наших ребят это огромный успех, ведь петрозаводчане впервые выступят в финале первенства страны. Сейчас мы ищем дополнительные средства, чтобы отправить команду, и будем рады материальной поддержке, - сказала тренер Наталья Власкова.


« Выгодная продажа бетона от завода «Молодой Ударник»Серию встреч в формате «без галстуков» проведут для бизнесменов Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • По барабану (Гость)
    04.04.2017 10:42:22
    +1 -1
  • Молодцы ребята! А меценаты(в том числе депутаты кар.парламента такие как Макаров и др.) могут помочь материально.Меценатство в РОССИИ никак не хочет возрождаться.. евсей (Гость)
    04.04.2017 10:58:46
    +1 -1
  • евсей
    А чо Белугу забыли,да и прочии ТГК-1.ПКС,запросто могут помочь...ребята молодца,впервые такой успех!Тренерам однозначный зачет.Опубликуйте счет,сделаю перевод.... обыватель (Гость)
    04.04.2017 12:03:10
    +1 -1
  • Обидно будет, если не поедут на финал из - за отсутствия денег на поездку. Не все родители, наверное, смогут оплатить дорогу и проживание детей в Анапе на время соревнований.. Иван (Гость)
    04.04.2017 13:44:00
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]