Хороший результат

Волейболисты из Петрозаводска вышли в финал первенства России

Карельская команда юных волейболистов поборется за звание лучшей в стране.





На минувшей неделе в Ярославской области завершился полуфинал первенства России по волейболу. В составе сборной Северо-Запада от Карелии выступали четыре команды мальчиков и девочек 12-13 лет из Петрозаводска, Медвежьегорска и Кондопоги.





По итогам напряженной борьбы мальчики из карельской столицы завоевали второе место на соревнованиях и вышли в финал. Отметим, что в финале, который пройдет в Анапе 20-30 мая, наши волейболисты сразятся с 16 сильнейшими командами страны.





- Для наших ребят это огромный успех, ведь петрозаводчане впервые выступят в финале первенства страны. Сейчас мы ищем дополнительные средства, чтобы отправить команду, и будем рады материальной поддержке, - сказала тренер Наталья Власкова.





04.04.2017