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05.04.2017

Трагические последствия

Фельдшера в Карелии признали виновной в халатности за невнимание к звонку ребенка с Сямозера

Следствие доказало, что если бы сотрудница суоярвской больницы отреагировала на звонок испуганного ребенка, спасательную операцию на Сямозере начали бы на 18 часов раньше.

Установлено, что 18 июня 2016 года в 15 часов 12 минут на пульт станции скорой помощи Суоярвской ЦРБ позвонил 12-летняя девочка, находившийся в акватории озера Сямозеро. На изъятой следователями аудиозаписи отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи.

- Происходящее дальше не поддается никакой логике, - отметили в Следкоме Карелии. - На другом конце провода в грубой форме женщина перебивает собеседника, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона отправят в полицию, после чего она прервала разговор. Ребенок, очевидно, не поверил тому, что услышал, и попытался переспросить у женщины, но в ответ раздались лишь короткие гудки.

Выяснилось, что разрыв связи произошел именно со стороны диспетчерской. В это время на расстоянии 100 километров от места трагедии находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности для выхода в озеро, чтобы помочь подросткам. Моделируя ситуацию, следователи пришли к выводу, что спасение детей могло начаться на 18 часов раньше, если бы только поступил сигнал.

В то время, как ребята ждали помощи, фельдшер Ирина Щербакова, получившая звонок от девочки, не только не уведомила иные экстренные службы, но и скрыла сам факт звонка, не доложила о нем даже руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Спасательная операция началась лишь утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила местным жителям о произошедшем. В ходе расследования следователи регионального СК России изъяли сервер, на котором хранились записи всех телефонных разговоров, поступающих на станцию, изучили эту запись и приобщили ее к материалам уголовного дела.

Суд признал Щербакову виновной в халатности и назначил три года колонии поселения с отсрочкой приговора до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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