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05.04.2017

Кадровый вопрос

Заместителя главы Карелии по региональной политике назначили в республике

В соответствии с Указом врио губернатора в правительстве региона появится новый сотрудник.

Артур Парфенчиков назначил Владимира Любарского заместителем главы республики по региональной политике. Новую должность чиновник занимает с 5 апреля 2017 года.

Свою трудовую деятельность Владимир Любарский начинал в Карелии, работая в правоохранительной системе. Служил в органах внутренних дел Петрозаводска и МВД региона, в карельском Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

С 2009 года до февраля 2017 года Владимир Любарский работал в Москве в Федеральной службе судебных приставов.


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  • хоть один то будя из РК? (Гость)
    05.04.2017 13:02:51
    +1 -1
  • какую региональную политику может вести мент всю жизнь подчиняясь старшему- фискальную?. жора (Гость)
    05.04.2017 14:00:02
    +1 -1
  • Дружбаны (Гость)
    05.04.2017 14:04:52
    +1 -1
  • Ну а чо,форма лица подходящяя. (Гость)
    05.04.2017 15:46:51
    +1 -1
  • жора

    какую региональную политику может вести мент всю жизнь подчиняясь старшему- фискальную?. жора (Гость)
    время покажет скоро сентябрь. (Гость)
    05.04.2017 15:47:47
    +1 -1


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