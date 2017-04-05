Кадровый вопрос

Заместителя главы Карелии по региональной политике назначили в республике

В соответствии с Указом врио губернатора в правительстве региона появится новый сотрудник.





Артур Парфенчиков назначил Владимира Любарского заместителем главы республики по региональной политике. Новую должность чиновник занимает с 5 апреля 2017 года.





Свою трудовую деятельность Владимир Любарский начинал в Карелии, работая в правоохранительной системе. Служил в органах внутренних дел Петрозаводска и МВД региона, в карельском Управлении Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.





С 2009 года до февраля 2017 года Владимир Любарский работал в Москве в Федеральной службе судебных приставов.





05.04.2017