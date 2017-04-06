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06.04.2017

Нерадивая мать

Пьяная женщина в Карелии самостоятельно родила ребенка и бросила его одного

Местную жительницу по решению суда лишили свободы за оставление новорожденного в опасности.

Установлено, что 1 ноября 2016 года подсудимая находилась в помещении чужой квартиры в Петрозаводске и, будучи пьяной, родила ребенка. После этого 40-летняя женщина, не желая заботиться о новорожденном, ушла из квартиры, оставив младенца в опасности, рассказали в Следкоме Карелии.

Впоследствии ребенка обнаружил проживающий в этом помещении мужчина и доставил его в лечебное учреждение, где новорожденному оказали квалифицированную медицинскую помощь. Мать младенца в последствии задержали правоохранители.

Суд приговорил женщину к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.


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