Аферу раскрыли

Руководство «Онегостройавто» в Карелии пыталось скрыть от налоговой более 10 миллионов рублей

Компания задолжала по налогам миллионы рублей, но решило не платить в бюджет. Для этого руководство фирмы придумало махинации с документами и счетами.





По версии следствия, руководство ТД «Онегостройавто» заведомо знало, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о списании средств в уплату недоимки по налогам. В момент их зачисления на расчетный счет Общества банк бы списал деньги для погашения долгов по налогам и сборам. Однако начальство воспользовалось системой расчетов с контрагентами, которая исключает зачисление средств на расчетный счет Общества.





Также, чтобы не платить по налоговым недоимкам руководство ТД «Онегостройавто» направило в адрес своих контрагентов письма-распоряжения с просьбой перечислить деньги не организации, а кредиторам фирмы в счет взаимных расчетов, сообщили в Следкоме Карелии.





Таким образом организации с января по октябрь 2015 года перечислили в адрес контрагентов «Онегостройавто» свыше 10 миллионов рублей, которые должны были пойти на долги по налогам, чем причинен ущерб бюджету РФ.





Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, на предприятии изъяты учредительные, о рганизационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.





06.04.2017