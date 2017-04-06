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06.04.2017

Аферу раскрыли

Руководство «Онегостройавто» в Карелии пыталось скрыть от налоговой более 10 миллионов рублей

Компания задолжала по налогам миллионы рублей, но решило не платить в бюджет. Для этого руководство фирмы придумало махинации с документами и счетами.

По версии следствия, руководство ТД «Онегостройавто» заведомо знало, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о списании средств в уплату недоимки по налогам. В момент их зачисления на расчетный счет Общества банк бы списал деньги для погашения долгов по налогам и сборам. Однако начальство воспользовалось системой расчетов с контрагентами, которая исключает зачисление средств на расчетный счет Общества.

Также, чтобы не платить по налоговым недоимкам руководство ТД «Онегостройавто» направило в адрес своих контрагентов письма-распоряжения с просьбой перечислить деньги не организации, а кредиторам фирмы в счет взаимных расчетов, сообщили в Следкоме Карелии.

Таким образом организации с января по октябрь 2015 года перечислили в адрес контрагентов «Онегостройавто» свыше 10 миллионов рублей, которые должны были пойти на долги по налогам, чем причинен ущерб бюджету РФ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.


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  • Может произошло по недопониманию бухгалтерии? (Гость)
    06.04.2017 12:10:20
    +1 -1


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