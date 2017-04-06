Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
06.04.2017

Общественные акции

Парфенчиков призвал жителей Петрозаводска прийти на митинг против террора

На заседании правительства региона врио губернатора пригласил всех чиновников и местных жителей поддержать предстоящий митинг «Вместе против террора».

Заседание правительства сегодня началось с минуты молчания. От имени жителей республики врио главы Карелии еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в Санкт Петербурге.

В субботу,8 апреля, во многих городах России пройдет митинг «Вместе против террора». В Петрозаводске организаторами аналогичного мероприятия выступили профком студентов ПетрГУ и Карельская республиканская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

- Почтить память погибших, выступить против экстремизма и терроризма – вот главная идея митинга, вот та красная нить, которая должна объединить всех неравнодушных людей, - обратился Артур Парфенчиков к жителям республики и призвал их поддержать организаторов митинга, выразив свою солидарность в борьбе против терроризма.

Напомним, митинг «Вместе против террора» состоится 8 апреля на площади Кирова. Начало в 11:00.


« Врио главы Карелии встретился с руководителем транспортной полиции ПетрозаводскаРейды по снятию несанкционированной рекламы снова проведут в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]