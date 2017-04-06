Общественные акции

Парфенчиков призвал жителей Петрозаводска прийти на митинг против террора

На заседании правительства региона врио губернатора пригласил всех чиновников и местных жителей поддержать предстоящий митинг «Вместе против террора».





Заседание правительства сегодня началось с минуты молчания. От имени жителей республики врио главы Карелии еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий в Санкт Петербурге.





В субботу,8 апреля, во многих городах России пройдет митинг «Вместе против террора». В Петрозаводске организаторами аналогичного мероприятия выступили профком студентов ПетрГУ и Карельская республиканская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.





- Почтить память погибших, выступить против экстремизма и терроризма – вот главная идея митинга, вот та красная нить, которая должна объединить всех неравнодушных людей, - обратился Артур Парфенчиков к жителям республики и призвал их поддержать организаторов митинга, выразив свою солидарность в борьбе против терроризма.





Напомним, митинг «Вместе против террора» состоится 8 апреля на площади Кирова. Начало в 11:00.





06.04.2017