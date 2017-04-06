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06.04.2017

Поступления продолжаются

Карелия получит от правительства России свыше 160 миллионов на ремонт дорог

Федеральные власти распределили между регионами межбюджетные трансферты, которые пойдут на содержание дорог в субъектах РФ.

Правительство решило, сколько денег из федеральной казны в 2017 году пойдет на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.

Межбюджетные трансферты различным субъектам страны выделят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Деньги распределят между 49 регионами.

Распоряжение о трансфертах уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Согласно документу, Карелии на ремонт дорог из федеральной казны выделят 160 миллионов 39 тысяч рублей.


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  • лучше б не давали,так как предыдущие освоили...снова надоть ремонтировать... (Гость)
    06.04.2017 17:28:10
    +1 -1
  • Да зачем нам нужны подачки от этих свинособак, сначала они грабят нашу Республику как и все остальные (даже Ичкерию, но там по другому, ее рашка ограбила жизнями людей) а потом на, держите, на ремонт дорог.. Ничего, НЕЗАВИСИМОСТЬ мы, карелы, вырвем из грязных рашенских рученок, и тогда наших денег - карельских марок, хватит на все - независимый суд, равенство перед законом, сменяемость власти, право неотьемлемой частной собственности, а еще - дорожно-транспортная инфрастуктура, здравохранение, образование, социальные услуги, т.е то, что государство должно предоставить народу. А остальное народ независимой Республики Карелия сделает сам.. Selv&#228;nn&#228;kij&#228; - Провидец (Гость)
    06.04.2017 21:24:43
    +1 -1


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