Поступления продолжаются

Карелия получит от правительства России свыше 160 миллионов на ремонт дорог

Федеральные власти распределили между регионами межбюджетные трансферты, которые пойдут на содержание дорог в субъектах РФ.





Правительство решило, сколько денег из федеральной казны в 2017 году пойдет на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей.





Межбюджетные трансферты различным субъектам страны выделят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Деньги распределят между 49 регионами.





Распоряжение о трансфертах уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Согласно документу, Карелии на ремонт дорог из федеральной казны выделят 160 миллионов 39 тысяч рублей.





06.04.2017