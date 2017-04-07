Прямой диалог

Оптимизацию в образовании обсудили Эмилия Слабунова и врио главы Карелии

Руководитель региона встретился с местными представителями фракции «Яблоко».





Артур Парфенчиков продолжает встречаться с депутатами Заксобрания республики. Накануне он обсудил с представителями партии «Яблоко» социально-экономическую ситуацию в Карелии.





Депутат Ольга Залецкая поблагодарила Артура Парфенчикова за разрешение конфликта вокруг Сунского бора в Кондопожском районе. Напомним, что противостояние между предпринимателем, планировавшим там разработку карьера, и выступившими против этого решения местными жителями, длилось около 9 месяцев и было прекращено только после личного вмешательства врио главы Карелии.





Эмилия Слабунова, в свою очередь, подняла проблему оптимизации сети учреждений образования и здравоохранения в районах. По ее мнению, она не дает никакого положительного эффекта для бюджета: снижение расходов на районную медицину и школы влечет кадровые сокращения в этой сфере, что напрямую сказывается на объеме поступлений НДФЛ. И в то же время оптимизация больно бьет по качеству и доступности образования и здравоохранения для жителей отдаленных поселков, считает депутат.





Обсудили на встрече и вопросы поддержки театров, а также реконструкцию учреждений культуры. Так, парламентарии обратили внимание на то, что проведена огромная работа по реконструкции Национальной библиотеки в Петрозаводске. Но, получив современные и оборудованные помещения, библиотека при этом страдает от нехватки средств на комплектование книжных фондов.





Депутаты озвучили и проблемы выделения земельных участков и расселения аварийного фонда, и качества воды в населенных пунктах республики. Большая часть вопросов касалась социальной сферы. По словам Артура Парфенчикова, перед социальным блоком правительства сегодня стоят очень серьезные и сложные задачи, и он уже сформировал список поручений для нового вице-премьера Ларисы Подсадник. С 10 апреля она приступит к работе в должности заместителя главы и будет курировать сферы образования, здравоохранения и культуры.





Завершая встречу, Артур Парфенчиков подчеркнул, что для решения перечисленных проблем в первую очередь необходимо решить вопросы наполнения региональной казны.





- Давайте быть реалистами. Я вам честно скажу: наша с вами задача сейчас сделать все, чтобы повысить доходную часть бюджета. У нас есть неэффективные расходы, есть и недополученные доходы. Необходимо с этим разобраться. Я готов рассмотреть ваши предложения, - сказал врио губернатора.





Он также добавил, что и.о. премьер-министра правительства Александру Чепику поставлена задача в ближайшее время подготовить конкретные предложения в сфере бюджетной политики.





07.04.2017