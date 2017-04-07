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07.04.2017

Вниманию водителей

Водителям Карелии стоит опасаться гололеда на дорогах

В республике снова прогнозируют резкий перепад температур.

Менять зимнюю резину на летнюю пока еще преждевременно, считают синоптики. В ближайшие дни в Карелию вернутся морозы, правда, в основном в темное время суток. На выходных днем в регионе ожидают температуру не больше +2 градусов, по ночам столбики термометров опустятся до -5…-7, а в северных районах и до -12…-15 градусов.

Такие перепады приведут к гололеду на дорогах. Тем более что стоит ждать и мокрого снега, и дождя. Поэтому Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть максимально внимательными и на трассах, и в населенных пунктах.


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