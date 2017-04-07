Продуктовая корзина

Целый ряд продуктов подешевел в Карелии с начала года

В республике цены на продукты стали расти медленнее, чем год назад.





В марте 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 100% к предыдущему месяцу, с начала года - 101,2%. Это ниже, чем за аналогичный период 2016-го. Кроме того, подешевел ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.





Так, с начала года на 11,7% упали цены на сахарный песок, на 6,8% - на белокочанную свежую капусту, на 6% - на вермишель. Также на 5,8% подешевела гречка, на 5% - куры (кроме куриных окорочков), на 4,9% - баранина (кроме бескостного мяса) и еще на 3% - куриное яйцо.





Наиболее значительное повышение потребительских цен наблюдается среди овощей. Так, подорожала морковь на 28,6% - с 25,69 руб/кг до 33,03 руб/кг; репчатый лук на 26% - с 21,98 руб/кг до 27,70 руб/кг; картофель на 10% - с 19,28 руб/кг до 21,24 руб/кг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничные цены на плодоовощную продукцию ниже в среднем на 24%, за исключением картофеля.





Рост цен на продовольственные товары в республике находится ниже средних значений в сравнении с другими субъектами России. В рейтинге регионов по показателю наибольшего роста цен на отдельные социально значимые продовольственные товары в феврале 2017 года Карелия заняла 56-е место среди 85 субъектов, сообщили в правительстве республики.





07.04.2017