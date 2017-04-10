Не уйдет от наказания

Сотрудник банка «Восточный экспресс» похитил более 23 миллионов рублей в Карелии

Экс-руководителя петрозаводского операционного офиса кредитной организации обвиняют в мошенничестве на крупную сумму.





По версии следствия, обвиняемый Сергея Шехин ввел в заблуждение своих подчиненных и с марта 2014 года по июнь 2016 года похитил деньги, принадлежащие клиентам банка «Восточный экспресс», на общую сумму более 23,5 миллиона рублей.





Потерпевшими по уголовному делу признаны 13 жителей Петрозаводска, а также ПАО «Восточный экспресс банк». В настоящее время банк полностью возместил клиентам средства, похищенные его недобросовестным работником.





Прокурор республики утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





10.04.2017