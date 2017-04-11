Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
11.04.2017

Неудачный розыгрыш

Жительнице Петрозаводска грозит срок за шутку о готовящемся теракте

Нетрезвая женщина решили пошутить и сообщила в полицию о заложенной бомбе.

В минувшую пятницу, 7 апреля, около 4 часов ночи в полицию сообщили, что в одном из развлекательных заведений на улице Мелентьевой заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Однако выяснилось, что заведение не работает, в здании находился лишь сторож. Сотрудники правоохранительных органов оцепили и проверили объект и близлежащую территорию с помощью служебных собак. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ они не обнаружили.

После этого в дежурные сутки в ходе полицейские задержали 33-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. Как оказалось, ночью она отдыхала в баре. Выпив изрядное количество спиртного, женщине захотелось пошутить и она позвонила в полицию.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Ей грозит наказание лишение свободы сроком до трех лет.


« Модернизацию очистных сооружений Петрозаводска завершат до конца годаВ Карелии ни один водитель не оштрафован за отсутствие знака «Ш» »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
  • Может она в тюрьму и стремилась. Поят, кормят, одевают, культурно развлекают. (Гость)
    11.04.2017 11:32:25
    +1 -1
  • За такое вредительство надо компенсацию расходов государства требовать! Миллион окажется должна, шутить совсем перестанет. (Гость)
    11.04.2017 14:31:07
    +1 -1
  • а еще фельдшера обвинили. за игноририрование детского голоса, когда взрослые дурью занимаются. вовик (Гость)
    11.04.2017 15:30:29
    +1 -1


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]