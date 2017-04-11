Неудачный розыгрыш

Жительнице Петрозаводска грозит срок за шутку о готовящемся теракте

Нетрезвая женщина решили пошутить и сообщила в полицию о заложенной бомбе.





В минувшую пятницу, 7 апреля, около 4 часов ночи в полицию сообщили, что в одном из развлекательных заведений на улице Мелентьевой заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Однако выяснилось, что заведение не работает, в здании находился лишь сторож. Сотрудники правоохранительных органов оцепили и проверили объект и близлежащую территорию с помощью служебных собак. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ они не обнаружили.





После этого в дежурные сутки в ходе полицейские задержали 33-летнюю ранее судимую петрозаводчанку. Как оказалось, ночью она отдыхала в баре. Выпив изрядное количество спиртного, женщине захотелось пошутить и она позвонила в полицию.





Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. Ей грозит наказание лишение свободы сроком до трех лет.





11.04.2017