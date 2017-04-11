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11.04.2017

Вирусы не дремлют

Несколько школьных классов закрыли на карантин в Карелии

Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике, юные жители региона все еще подвержены простудам.

На сегодня в целом в Карелии зарегистрировано 5590 случаев ОРВИ и гриппа. В целом этот показатель выше уровня эпидемического порога на 8,9%. Однако по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди всего населения на 5,9%, а в Петрозаводске на 7,6%. При этом обследовано 20 больных ОРВИ, в пяти случаях выделен вирус гриппа В, в восьми - прочие респираторные вирусы.

Кроме того, в республике приостановлен учебный процесс двух классах школы №39 в карельской столице, в двух классах олонецкой школы. Также на карантин закрыты еще четыре класса в Медвежьегорском районе и несколько групп детских садов в двух районах.


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