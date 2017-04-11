11.04.2017
Вирусы не дремлют
Несколько школьных классов закрыли на карантин в Карелии
Несмотря на снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике, юные жители региона все еще подвержены простудам.
На сегодня в целом в Карелии зарегистрировано 5590 случаев ОРВИ и гриппа. В целом этот показатель выше уровня эпидемического порога на 8,9%. Однако по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди всего населения на 5,9%, а в Петрозаводске на 7,6%. При этом обследовано 20 больных ОРВИ, в пяти случаях выделен вирус гриппа В, в восьми - прочие респираторные вирусы.
Кроме того, в республике приостановлен учебный процесс двух классах школы №39 в карельской столице, в двух классах олонецкой школы. Также на карантин закрыты еще четыре класса в Медвежьегорском районе и несколько групп детских садов в двух районах.