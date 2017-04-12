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12.04.2017

График не выполняем

Врио главы Карелии раскритиковал темпы строительства по программе переселения из аварийного фонда

Чтобы держать ситуацию на контроле, Парфенчиков лично осмотрит все стройплощадки региональной программы переселения граждан из аварийного жилья.

Руководитель региона провел заседание комиссии по вопросам реализации на территории республики региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Артур Парфенчиков резко раскритиковал темпы выполнения программы и дал поручение переформатировать систему контроля за процессом строительства и ввода в эксплуатацию новых домов.

По информации министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрия Матвиеца, на сегодняшний день площадь жилых помещений, расселенных по региональной программе, составляет 56,86 тысячи квадратных метров. Это 47,6% от целевых показателей, установленных для Карелии, -119,36 тысячи квадратных метров.

Для достижения целевых показателей решено более 31 тысячи квадратных метров готовых жилых помещений купить у застройщиков. Часть объектов уже находится в стадии регистрации и передачи на муниципальный уровень, часть планируется к вводу в эксплуатацию до 1 августа 2017 года.

Строительство новых многоквартирных домов для расселения аварийного фонда в рамках государственных контрактов ведут пять подрядных организаций. АО «КСМ» в соответствии с графиком завершает работы на пяти объектах в Петрозаводске. В зоне ответственности «СК Дальпитерстрой» - объекты, которые находятся в Кеми и поселке Рабочеостровск Кемского района, поселках Эссойла, Ведлозеро, Койвусельга, Матросы, Святозеро, Верхние Важины Пряжинского района, поселках Калевала и Лоухи. «Шеф-монтаж» ведет работы по строительству домов в поселке Поросозеро Суоярвского района, в Сортавале и поселке Рускеала Сортавальского района. ООО «ССМ Строй» занимается строительством объектов в селе Шелтозеро Прионежского района, поселках Пряжа, Матросы и Верхние Важины Пряжинского района.

Не исполняет свои обязательства компания ООО «Альфа менеджмент групп», на объектах которой зафиксировано значительное отставание от утвержденного графика. Эта организация отвечает за десять объектов - в Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Суоярви, поселках Вешкелицы, Поросозеро, Райконкоски Суоярвского района, поселке Хаапалампи Сортавальского района.

Врио главы республики поручил включить все строящиеся дома в свой график рабочих поездок, чтобы на месте решать проблемы, связанные с выполнением сроков и ввода домов в эксплуатацию, а также с многочисленными претензиями жильцов к качеству новых квартир.

- Я переформатирую систему контроля. Состояние тревожное: мы находимся в жестком графике, и идеология комиссии должна быть другой. Есть вопросы, которые требуют внимания федеральных органов власти, - сказал Артур Парфенчиков.


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  • Что-то все одно и тоже повторяется...увы...прежнего сняли за расселение и уже пошли разговоры в правительстве,что к 01 сентября 2017 100% расселения не будя...увы и это еще на фоне того,что большую часть жилья для расселении к сентябрю,купят готовые квартиры...странно все это,заключили договора...никто и не собирается строить..странно где власть,прокуратура РК?Всеобщее безвластие...или обычное русское авось?. обыватель (Гость)
    12.04.2017 21:18:21
    +1 -1


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