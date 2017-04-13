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13.04.2017

Рабочая поездка

Врио главы Карелии осмотрел возродившийся завод «Питкяранта»

Во время рабочей поездки в Питкярантский район Артур Парфенчиков побывал на целлюлозном заводе, который в этом году вышел из процедуры конкурсного управления и успел наладить сбыт продукции в Северную Америку.

Еще совсем недавно предприятие переживало тяжелые времена – в 2013 году его признали банкротом. Благодаря новому инвестору «РК-Гранд» сейчас завод работает стабильно, объемы производства растут, запасов сырья и топлива достаточно.

− Сейчас мы увеличиваем объем поставок в Европу, открываем для себя североамериканский рынок. Сегодня на этой площадке производится около 100 тысяч тонн целлюлозы в год, − рассказал генеральный директор завода Константин Малышев.

Руководитель региона осмотрел сушильный цех и встретился с представителями трудового коллектива. С ними он обсудил вопросы газо- и электроснабжения населенных пунктов района, состояния дорог и организации железнодорожного сообщения в Приладожье.

Артур Парфенчиков сообщил, что многие из этих тем становятся предметом делового разговора с руководителями крупных российских компаний, федеральных министерств и ведомств. Например, на 19 апреля запланирована встреча врио главы республики с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером, что позволит вновь поднять вопрос газоснабжения районов Карелии.

Добавим, что завод «Питкяранта» - одно из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса Карелии. Он производит целлюлозу, предназначенную для выработки различных видов бумаги и картона, а также основу для мягкой черепицы. Продукция завода поставляется в страны СНГ, Центральной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.


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