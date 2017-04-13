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13.04.2017

Внимание, розыск!

Подросток в Петрозаводске ушел из дома и не вернулся

Полиция города просит помощи в поисках юного местного жителя.

Сотрудники МВД карельской столицы разыскивают Николая Витальевича Переплеснина 2003 года рождения. 12 апреля утром он вышел из дома на улице Промышленной и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Рост подростка 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка. Мальчик был одет в зелено-желто-коричневую камуфлированную куртку, черные брюки, темные высокие ботинки, черную вязаную шапку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Николая Переплеснина или видел его после 12 апреля, сообщить по телефонам: +7-981-405-41-44, 8(8142) (8142) 73-92-40, или 02 (с мобильного – 102).


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  • Рожа уж больно дерзкая. Люлей дать, чтоб не выпендривался!. Александр (Гость)
    13.04.2017 12:51:58
    +1 -1
  • Александр

    Рожа уж больно дерзкая.
      Цыгане все такие (Гость)
    13.04.2017 13:19:10
    +1 -1

  • Цыгане все такие

    А откуда данные, что он цыган?. Александр (Гость)
    13.04.2017 21:33:39
    +1 -1


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