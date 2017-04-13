Внимание, розыск!

Подросток в Петрозаводске ушел из дома и не вернулся

Полиция города просит помощи в поисках юного местного жителя.





Сотрудники МВД карельской столицы разыскивают Николая Витальевича Переплеснина 2003 года рождения. 12 апреля утром он вышел из дома на улице Промышленной и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.





Рост подростка 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка. Мальчик был одет в зелено-желто-коричневую камуфлированную куртку, черные брюки, темные высокие ботинки, черную вязаную шапку.





Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Николая Переплеснина или видел его после 12 апреля, сообщить по телефонам: +7-981-405-41-44, 8(8142) (8142) 73-92-40, или 02 (с мобильного – 102).





13.04.2017