13.04.2017
Внимание, розыск!
Подросток в Петрозаводске ушел из дома и не вернулся
Полиция города просит помощи в поисках юного местного жителя.
Сотрудники МВД карельской столицы разыскивают Николая Витальевича Переплеснина 2003 года рождения. 12 апреля утром он вышел из дома на улице Промышленной и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Рост подростка 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка. Мальчик был одет в зелено-желто-коричневую камуфлированную куртку, черные брюки, темные высокие ботинки, черную вязаную шапку.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Николая Переплеснина или видел его после 12 апреля, сообщить по телефонам: +7-981-405-41-44, 8(8142) (8142) 73-92-40, или 02 (с мобильного – 102).