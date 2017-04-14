14.04.2017
Внимание, розыск!
Подозреваемую в краже разыскивают в столице Карелии
Полиция Петрозаводска просит помощи в поисках предполагаемой злоумышленницы.
Сотрудники отдела полиции №1 МВД города разыскивают Викторию Анатольевну Кубасову 1981 года рождения. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении злоумышленницы, сообщить информацию по телефонам: 8-911-402-94-84 или 02 (с мобильного 102).