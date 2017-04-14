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14.04.2017

Внимание, розыск!

Подозреваемую в краже разыскивают в столице Карелии

Полиция Петрозаводска просит помощи в поисках предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудники отдела полиции №1 МВД города разыскивают Викторию Анатольевну Кубасову 1981 года рождения. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении злоумышленницы, сообщить информацию по телефонам: 8-911-402-94-84 или 02 (с мобильного 102).


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  • таких надо сразу за внешность сажать, не дожидаясь, пока ущерб нанесут. (Гость)
    14.04.2017 10:36:52
    +1 -1


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