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14.04.2017

Не ушла от наказания

Экс-бухгалтер районной больницы в Карелии получила условный срок за взяточничество

Также бывшему главному бухгалтеру Калевальской ЦРБ по решению суда придется заплатить штраф в 330 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год подсудимая получила взятку от представителя организаций, работающих в сфере поставки товаров медицинского назначения и расходных материалов. Деньги в сумме 110 тысяч рублей экс-бухгалтеру районной больницы вручили за обеспечение беспрепятственной оплаты по заключенным контрактам и договорам, а также в виде благодарности.

Суд приговорил нарушительницу к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей предстоит выплатить штраф в 330 тысяч рублей.


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