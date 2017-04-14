Новый формат

Парфенчиков посоветовал главам местного самоуправления в Карелии «идти в народ»

Врио главы республики призвал местные власти активнее общаться с населением, в том числе работая через социальные сети.





Руководитель региона провел совещание с представителями органов местного самоуправления. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи на базе центра МЧС России в Петрозаводске. Открывая встречу, Артур Парфенчиков отметил, что сегодня нет необходимости собираться в кабинетах и тратить время на дорогу. Видеоконференцсвязь должна стать привычным форматом работы правительства Карелии.





Еще одно нововведение, которое, по мнению врио губернатора, должно стать регулярным для всех органов исполнительной власти – ежеквартальный День единого приема граждан. Как отметил руководитель региона, этот формат давно используется на федеральном уровне и уже доказал свою высокую эффективность.





- Это день, когда наши граждане смогут в свободном режиме без каких-то ограничений обратиться к нам и получить помощь или разъяснения, - рассказал врио главы Карелии. - С какими бы вопросами к нам ни приходили, мы должны быть внимательны и корректны к каждому. Сегодня я рекомендую вам присоединиться к этому формату на местах.





Напомним, День Единого приема граждан пройдет в правительстве Карелии 22 апреля. Записаться предварительно можно по телефонам 8(8142) 799-482, 799-376, 799-375. По словам Артура Парфенчикова, прием будет идти до последнего посетителя.





Руководитель региона также призвал глав местного самоуправления активнее работать через электронные приемные и социальные сети, оперативно решая проблемы граждан в режиме он-лайн.





- Понятно, что это достаточно сложное переформатирование и возможно займет ваше личное время, но у граждан должна быть возможность напрямую общаться с чиновниками, - подчеркнул врио губернатора.





Еще одной темой совещания стали вопросы благоустройства и уборки территорий. Артур Парфенчиков обратил внимание глав местного самоуправления, что в срок до 1 мая должны быть составлены графики проведения субботников, проведена организационная работа по предоставлению инвентаря и вывозу мусора. Врио главы Карелии рекомендовал активнее подключать общественные организации и волонтеров, информировать граждан о местах и времени проведения субботников.





Отдельно руководитель региона остановился на вопросе содержания воинских захоронений и мемориалов, предложив организовать системную работу по благоустройству памятных мест. По мысли Артура Парфенчикова, необходимо в каждом районе организовать шефство, пригласив общественные и частные организации совместно с госучреждениями и молодежными активистами ухаживать за мемориалами. В свою очередь правительство республики совместно с Заксобранием Карелии приняло решение взять шефство над памятником регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в советско-финской войне 1939-1940 годов», расположенном на Зарецком кладбище в Петрозаводске.





- Призываю вас последовать этому примеру, - обратился Артур Парфенчиков к руководителям органов местного самоуправления.





14.04.2017