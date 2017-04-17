Разговор напрямую

Родителям выпускников Карелии расскажут о подготовке к ГИА на общем собрании

Министерство образования республики проведет родительские собрания на тему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.





Для родителей выпускников девятых классов собрания состоятся 18 апреля, для родителей одиннадцатиклассников - 19 апреля. В мероприятиях примет участие министр образования региона Александр Морозов и специалисты ведомства, отвечающие за проведение ГИА в республике.





Родителям расскажут об изменениях в контрольных измерительных материалах, сроках итоговой аттестации, познакомят с официальными сайтами, где можно узнать необходимую информацию. Также рассмотрят вопросы, касающиеся специфики сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья, пересдачи экзаменов и системы оценивания. Завершатся собрания ответами на вопросы родителей.





Родителей выпускников петрозаводских школ приглашают в Карельский институт развития образования. Родители школьников других муниципальных образований республики смогут принять участие в собраниях в режиме видеоконференции. В каждом районе организуют точку доступа, откуда участники собраний смогут напрямую задать вопросы министру образования. Начало собраний в 18.00.





17.04.2017