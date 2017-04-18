Поймали с поличным

Мужчину с наркотиками задержали в Петрозаводске прямо на улице

За хранение запрещенных веществ местный житель стал фигурантом уголовного дела.





В минувшую субботу на улице Мурманской наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 49-летнего мужчину. У него стражи закона изъяли полиэтиленовый пакет с непонятным содержимым. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось психоактивное наркотическое вещество.





В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 228 УК РФ, ведется следствие. Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом, находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.





18.04.2017