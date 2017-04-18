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18.04.2017

Поймали с поличным

Мужчину с наркотиками задержали в Петрозаводске прямо на улице

За хранение запрещенных веществ местный житель стал фигурантом уголовного дела.

В минувшую субботу на улице Мурманской наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 49-летнего мужчину. У него стражи закона изъяли полиэтиленовый пакет с непонятным содержимым. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось психоактивное наркотическое вещество.

В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 228 УК РФ, ведется следствие. Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом, находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.


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  • Просто так -решили остановить и посмотреть что у него в карманах? Как глупо модеоаторы. Эх моды вы моды-тьфу.. евсей (Гость)
    18.04.2017 14:23:00
    +1 -1
  • Ранее имел проблемы с законом и находится под подпиской. В тюрьме местов нет. (Гость)
    18.04.2017 16:11:01
    +1 -1
  • Разворовали всё! Раньше сразу в каталажку и до суда.А теперь денег нет на содержание.У путина с медведевым спросите ГДЕ ДЕНЬГИ??? Всякие засраные бизнесмены судятся с честными людьми.Лучьше-бы все слиняли(даже с деньгами наворованными из страны)и не руководили-бы страной.Всех-бы повесил. (Гость)
    18.04.2017 17:51:24
    +1 -1


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