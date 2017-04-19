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19.04.2017

Авария в городе

Иномарка сбила 8-летнего ребенка в Петрозаводске

Школьник в карельской столице попал под колеса автомобиля.

Авария произошла накануне 14 часов на улице Фролова в районе дома №9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на пешехода – 8-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

О случившемся водитель в ГИБДД не сообщил, однако самостоятельно доставил ребенка с места ДТП в медучреждение. Мальчику назначено амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.


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