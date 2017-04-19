Авария в городе

Иномарка сбила 8-летнего ребенка в Петрозаводске

Школьник в карельской столице попал под колеса автомобиля.





Авария произошла накануне 14 часов на улице Фролова в районе дома №9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на пешехода – 8-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неположенном месте.





О случившемся водитель в ГИБДД не сообщил, однако самостоятельно доставил ребенка с места ДТП в медучреждение. Мальчику назначено амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.





19.04.2017