19.04.2017
Авария в городе
Иномарка сбила 8-летнего ребенка в Петрозаводске
Школьник в карельской столице попал под колеса автомобиля.
Авария произошла накануне 14 часов на улице Фролова в районе дома №9. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на пешехода – 8-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
О случившемся водитель в ГИБДД не сообщил, однако самостоятельно доставил ребенка с места ДТП в медучреждение. Мальчику назначено амбулаторное лечение, рассказали в региональной Госавтоинспекции.