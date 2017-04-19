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19.04.2017

Пополнение казны

Налоговые доходы в бюджет Карелии увеличились

Доходы от основных налогоплательщиков выросли в республике.

Общая сумма налоговых доходов в консолидированный бюджет региона от основных налогоплательщиков за первый квартал 2017 года составила два миллиарда 378 миллионов рублей. Это на 363 миллионов или на 18% больше чем в январе-марте 2016 года. Положительная динамика обеспечена в основном за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций.

Сумма поступления налога на прибыль организаций в казну республики от крупнейших налогоплательщиков за январь-март 2017 года составила 986 миллионов рублей – или 82,5% от общего объема поступлений по данному доходному источнику. Это на 452 миллионов рублей или в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Существенный рост перечислений налоговых доходов, а также налога на прибыль организаций обеспечили следующие налогоплательщики: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», АО «Сегежский ЦБК», ПАО «Северсталь», ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и АО «Карелстроймеханизация».


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  • Наконец-то ! Я аж спать не мог. Петя (Гость)
    19.04.2017 17:23:54
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