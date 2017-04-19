Пополнение казны

Налоговые доходы в бюджет Карелии увеличились

Доходы от основных налогоплательщиков выросли в республике.





Общая сумма налоговых доходов в консолидированный бюджет региона от основных налогоплательщиков за первый квартал 2017 года составила два миллиарда 378 миллионов рублей. Это на 363 миллионов или на 18% больше чем в январе-марте 2016 года. Положительная динамика обеспечена в основном за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций.





Сумма поступления налога на прибыль организаций в казну республики от крупнейших налогоплательщиков за январь-март 2017 года составила 986 миллионов рублей – или 82,5% от общего объема поступлений по данному доходному источнику. Это на 452 миллионов рублей или в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.





Существенный рост перечислений налоговых доходов, а также налога на прибыль организаций обеспечили следующие налогоплательщики: Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», АО «Сегежский ЦБК», ПАО «Северсталь», ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» и АО «Карелстроймеханизация».





19.04.2017