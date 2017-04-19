Летний режим

Пять фонтанов включат в столице Карелии в мае

Городские фонтаны заработают в Петрозаводске со следующего месяца.





Сегодня на совещании в мэрии стало известно, что в мае в карельской столице готовы включить фонтаны. В следующем месяце заработают сразу пять объектов: на Студенческом бульваре, на улице Свердлова, на Березовой аллее, на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса, а также улиц Антикайнена и Красной. Перечисленные фонтаны будут работать в Петрозаводске в течение всего лета.





19.04.2017