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19.04.2017

Летний режим

Пять фонтанов включат в столице Карелии в мае

Городские фонтаны заработают в Петрозаводске со следующего месяца.

Сегодня на совещании в мэрии стало известно, что в мае в карельской столице готовы включить фонтаны. В следующем месяце заработают сразу пять объектов: на Студенческом бульваре, на улице Свердлова, на Березовой аллее, на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса, а также улиц Антикайнена и Красной. Перечисленные фонтаны будут работать в Петрозаводске в течение всего лета.


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