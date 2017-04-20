Заслуженная награда

Спектакль Театра кукол Карелии получил «Золотую Маску»

Постановку «Железо» удостоили российской национальной театральной награды в одной из номинаций.





Накануне на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко прошла церемония вручения премии «Золотая Маска» за сезон 2015-2016. Художник спектакля «Железо» Театра кукол Карелии Виктор Антонов стал лауреатом премии «Золотая Маска» - 2017 в номинации «Лучшая работа художника в театре кукол».





Напомним, что спектакль «Железо» был представлен в конкурсной программе «Золотая Маска» в следующих номинациях: «Куклы/Спектакль», «Куклы/Работа режиссера» (Борис Константинов), «Куклы/Работа художника» (Виктор Антонов) и «Куклы/Работа актера» (Любовь Бирюкова и Дмитрий Будников).





20.04.2017