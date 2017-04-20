Проблемы по всем фронтам

Парфенчиков: Надо, чтобы все инвестиционные проекты приносили пользу и выгоду жителям Карелии

Врио главы республики считает, что власти региона должны обеспечить максимально комфортные условия для привлечения инвестиций всех уровней и форматов.





Руководитель региона выступил сегодня перед Законодательным собранием Карелии с масштабным докладам и ответил на вопросы депутатов. Он представил парламентариям отчет об итогах работы правительства республики за прошлый год и рассказал о задачах на ближайшее время.





По словам врио губернаора, власти должны обеспечить режим максимального благоприятствования для привлечения инвестиций всех уровней и форматов – от бюджетообразующих «якорных» гигантов, до предприятий малого и среднего бизнеса. На сегодня, по итогам 2016 года, есть отрицательная динамика по различным видам экономической деятельности малых предприятий, в том числе в таких перспективных отраслях, как рыболовство, рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, предоставление социальных услуг и других.





- Наша задача, чтобы все инвестиционные проекты приносили пользу и выгоду жителям республики, а для этого каждый предприниматель должен не только знать преимущества работы в Карелии, но и получить их. На это нацелена и федеральная целевая программа развития республики до 2020 года. С этой целью, по моему поручению, сейчас разрабатывается пакет законопроектов, принятие которых позволит кардинально повысить уровень инвестиционной привлекательности региона. В обязательном порядке в этой работе будут учтены предложения депутатов. Прежде всего, это касается вопросов оперативного предоставления земельных участков, подключения к сетям энерго- и теплоснабжения для создаваемых предприятий, усиления и расширения всего комплекса мер финансовой поддержки организациям малого и среднего бизнеса, вопросы налогообложения. На поддержку наших предпринимателей направлены недавно подписанные соглашения о сотрудничестве между правительством Карелии и крупными российскими банками «Возрождение», «Промсвязьбанк». Аналогичные соглашения будут заключены и с другими лидерами банковской сферы нашей страны. Главная цель соглашений, в том числе, - это создание удобных, комфортных условий для малого и среднего бизнеса, сказал Арнтур Парфенчиков.





Руководитель региона также отметил, что в последние года в Карелии назрел системный кризис в агропромышленном комплексе. Практически во всех направлениях показатели сельского хозяйства или стоят на месте, или снижаются.





- Я уже говорил о «странностях» менеджмента новых собственников наших карельских совхозов. Меня удивляет абсолютная исключенность из отрасли системы потребительской кооперации, которая в свою очередь переживает не самые лучшие времена. Потребкооперация должна быть мотором и инициатором поддержки экономической активности на селе. Ведь дары карельских лесов и озер, продукция наших фермеров – это и есть тот консолидированный бренд «Сделано в Карелии», который должен вызывать восхищение во всем мире. Считаю, что и профильному министерству, и министерству экономического развития и промышленности необходимо кардинально пересмотреть подходы к развитию сельского хозяйства в республике. Я уже не говорю о том коллапсе, который возник в государственном регулировании земельных отношений. Первоочередные меры, направленные на нормализацию ситуации, уже приняты. Сейчас крайне важно наладить систему конструктивного взаимодействия между всеми участниками этого процесса: гражданин, инвестор, правительство, муниципалитет. И обеспечить доверие к этой системе. Проблема не в законодательстве, как многие пытались это представить, проблема в отсутствии элементарной организации работы на этом направлении. Я уверен, в ближайшее время ситуация кардинально изменится в лучшую сторону.





Артур Парфенчиков также не оставил без внимания сферу туризма. Он подчеркнул, что в Карелию любят приезжать. И с каждым годом популярность региона у туристов растет.





- Но мы с вами должны быть прагматиками. Чем больше гостиниц, кемпингов, кафе, автозаправок мы создадим, тем большую отдачу получим в виде рабочих мест и налоговых поступлений. Сегодня эту работу, увы, мы практически не контролируем. Это удел отдельных бизнесменов. При этом часть из них предпочитают не афишировать свои услуги в сфере туризма, в том числе и по нашей с вами вине. А это уже не просто вид «теневой экономики» – это уже угроза для безопасности отдыхающих. Считаю, что развитие туризма в Карелии – это комплексная задача, в которой нет и не может быть мелочей. Тем более, бюрократических.





20.04.2017