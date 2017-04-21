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Николай Патрушев провел совещание по развитию моногородов Карелии

На совещании рассмотрели вопросы, связанные с привлечением резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Надвоицы».





Основными темами встречи стали реализация программ благоустройства городской среды, поставки в моногорода машин скорой медицинской помощи, ремонтом центральных улиц городов и привлечение резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития «Надвоицы».





По информации пресс-службы аппарата Совета Безопасности России, в совещании приняли участие руководитель рабочей группы по развитию моногородов Государственной комиссии, заместитель cекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и представители правительства республики.





На встрече отметили, что во взаимодействии с Фондом развития моногородов в поселке Надвоицы продолжено создание промышленного парка, где предполагается открытие предприятий по выпуску чулочно-носочных изделий и производству строительных материалов.





На Надвоицком алюминиевом заводе в 2017-2018 годах предполагается реализовать проект по производству мягкой тары и вагонных вкладышей, а также создать «Центр обработки данных». Ведется работа по созданию нового производства по переработке древесины и изготовления пиломатериалов в поселке Пяозерский на площадке бывшего леспромхоза. Запуск производства по комплексной глубокой переработке древесины позволит создать более 100 новых рабочих мест.





Участники совещания также обсудили вопросы, связанные с созданием условий для занятия физической культурой и спортом в муниципальных образованиях Карелии и формированием позитивного туристического имиджа региона. В частности, завершена работа по установке на безвозмездной основе более 100 знаков унифицированной системы навигации и ориентирующей информации для туристов на федеральных трассах «Кола», «Сортавала», «Вологда-Медвежьегорск» и дорогах республиканского значения.





21.04.2017