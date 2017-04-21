Пустые кошельки

Долги организаций Карелии перед работниками за месяц выросли на 20,8%

В республике различные предприятия и компании задолжали зарплату более полутора тысячам человек.





На 1 апреля 2017 года размер просроченной задолженности по заработной плате в крупных и средних организациях составил 33 миллиона 307 тысяч рублей. По сравнению с мартом этот показатель увеличился на 20,8%. Всего в регионе свою заслуженную зарплату не получили 1595 человек.





Просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 апреля составила 33 миллиона 088 тысяч рублей, или 99,3% от общей суммы. Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней составила 219 тысяч рублей, или 0,7% от общей суммы, сообщает Карелиястат.





21.04.2017