Особенности стеллажей для детских магазинов

Качественные стеллажи для магазина игрушек должны быть прочными, надежными, долговечными, эстетичными, способными разместить много мелкого товара.





Стеллажи для детских магазинов имеют специфику конструкции и выбора материалов. Также они должны эффективно демонстрировать товар не только взрослым, но и маленьким посетителям.





При размещении товаров в детских магазинах очень важно думать не только об удобстве и рациональном использовании пространства, но и о психологическом восприятии объекта и товаров в нем покупателями. Причем важен учет особенностей как взрослых, так и малышей. Ведь именно последние нередко толкают родителей на дополнительный покупки, стимулируют приобретать товары не первой необходимости. Грамотно спроектированные стеллажи в детских магазинах способны увеличить средний чек.





Нюансы выбора стеллажей для детских магазинов





• Вместительность. Как правило, магазины детских товаров отличаются богатым ассортиментом, и крайне важно продемонстрировать каждый продукт покупателю. С учетом того, что зачастую изделия не отличаются большими размерами, важно предусмотреть стеллажи с множеством невысоких полочек, открытых объемных секций, а также с множеством крючков и иных конструкций для подвешивания. Актуальны корзинки, вешала, штанги и др.





Разнообразные конструкции. Обычно используются пристенные и островные. Как правило, вторые пользуются большей популярностью, так как позволяют эффективно использовать пространство магазина. При этом есть возможность удобно группировать множество наименований товаров. Грамотно спроектированные Разнообразные конструкции. Обычно используются пристенные и островные. Как правило, вторые пользуются большей популярностью, так как позволяют эффективно использовать пространство магазина. При этом есть возможность удобно группировать множество наименований товаров. Грамотно спроектированные стеллажи для магазина игрушек нередко оснащаются вращающимися конструкциями, которые позволяют осмотреть быстро и с удобством большое количество однотипного товара. Крупные вещи стоит размещать на специальных невысоких подиумах.





• Безопасные и прочные материалы. В магазинах детских товаров не рекомендуется использование стеллажей и полок из стекла, так как это может быть травмоопасно. Предпочтение рекомендуется отдавать прочным и устойчивым к механическим воздействиям материалам. Например, пользуется популярностью ДСП, металл, пластик. Это гигиеничные и безопасные материалы, которые устойчивы даже к ощутимым ударам.





Можно приобретать готовые решения для детских магазинов или же заказывать их создание по индивидуальным критериям. Первый вариант хорош, если у производителя есть универсальное оборудование непосредственно для детских магазинов. Оно, как правило, характеризуется продуманным дизайном и подходит для большинства типовых объектов. Изготовление по индивидуальным параметрам рекомендуется, если реализуется уникальный проект, необходимо поддержание корпоративного единого стиля либо помещение требует нестандартного подхода.





21.04.2017