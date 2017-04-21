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21.04.2017

Новый подход

Жители Карелии смогут жаловаться на плохие дороги через мобильное приложение

С июня в России начнет действовать приложение для сотовых телефонов, с помощью которого любой человек получит возможность пожаловаться на плохие дороги.

Жалобы россиян, благодаря приложению, будут сразу попадать в Росавтодор. Запустят эту программу уже в начале лета.

- Федеральное дорожное агентство сейчас готовит приложение, которое должно заработать в июне. Жалоба, поступающая через приложение о каком-либо дефекте, будет перенаправляться балансодержателю дороги. На устранение дефекта установлены разные сроки. Одно дело - построить развязку над железнодорожными путями, другое дело - заделать какую-то яму или установить дорожный знак, - пояснил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

Каждого заявителя через приложение уведомят об исправлении дефекта. После этого человек сможет сам убедиться, решена ли проблема. Если яму так и не залатали, жалобу Росавтодору придется послать повторно.

- Мы, как контролеры, будем видеть, что какой-то балансодержатель дороги или подрядная организация не выполняют те обещания, и соответственно, в свою очередь будем своими рычагами реагировать и заставлять работать, - добавил Астахов.


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  • Дорога Лоухи-Пяозерский+Зашеек перекроет все жалобы и бюджет Росавтодора. Думаю и писать никто не станет, т.к. все понимают, что все зависит, увы не от него.. (Гость)
    21.04.2017 18:24:31
    +1 -1

  • Дорога Лоухи-Пяозерский+Зашеек перекроет все жалобы и бюджет Росавтодора
       А чего тебе в Зашейке делать то? Там этот Пяозерский уже отработанный материал, а ради туристов на Панаярви никто впрягаться не будет. Нынче всем в Крыму отдыхать положено. (Гость)
    21.04.2017 20:13:17
    +1 -1


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