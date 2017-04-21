Новый подход

Жители Карелии смогут жаловаться на плохие дороги через мобильное приложение

С июня в России начнет действовать приложение для сотовых телефонов, с помощью которого любой человек получит возможность пожаловаться на плохие дороги.





Жалобы россиян, благодаря приложению, будут сразу попадать в Росавтодор. Запустят эту программу уже в начале лета.





- Федеральное дорожное агентство сейчас готовит приложение, которое должно заработать в июне. Жалоба, поступающая через приложение о каком-либо дефекте, будет перенаправляться балансодержателю дороги. На устранение дефекта установлены разные сроки. Одно дело - построить развязку над железнодорожными путями, другое дело - заделать какую-то яму или установить дорожный знак, - пояснил заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.





Каждого заявителя через приложение уведомят об исправлении дефекта. После этого человек сможет сам убедиться, решена ли проблема. Если яму так и не залатали, жалобу Росавтодору придется послать повторно.





- Мы, как контролеры, будем видеть, что какой-то балансодержатель дороги или подрядная организация не выполняют те обещания, и соответственно, в свою очередь будем своими рычагами реагировать и заставлять работать, - добавил Астахов.





21.04.2017