На радость горожанам

Парк культуры и чтения открылся в Петрозаводске

Книжная сеть «Буквоед» открыла современный Дом книги в историческом здании бывшего универмага «Детский мир». Это помещение стало самым большим региональным книжным магазином в России.





В открытии Парка культуры и чтения приняли участие множество петрозаводчан, неравнодушных к чтению, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков и гендиректор книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Во Всемирный день книг в столицу Карелии приехали популярные писатели Януш Вишневский и Олег Рой. Участниками праздника стали и такие признанные карельские авторы, как Дмитрий Новиков.













Вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков рассказал, что новый формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом. Он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения. Для Карелии открытие подобного культурного пространства позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок. На территории Парка культуры и чтения будут проходить акции и культурные события с участием художников, музыкантов, писателей, кинематографистов.













Открытие Парка культуры и чтения в Петрозаводске стало возможно благодаря соглашению, подписанному ранее между Российским книжным союзом и правительством Карелии. Оно предусматривает развитие инфраструктуры чтения на территории республики.













Парк культуры и чтения занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир», расположенного в центре города на улице Дзержинского, и относится к петербургской книжной сети «Буквоед», входящей в издательский холдинг «АСТ-ЭКСМО».





24.04.2017