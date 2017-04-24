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24.04.2017

На радость горожанам

Парк культуры и чтения открылся в Петрозаводске

Книжная сеть «Буквоед» открыла современный Дом книги в историческом здании бывшего универмага «Детский мир». Это помещение стало самым большим региональным книжным магазином в России.

В открытии Парка культуры и чтения приняли участие множество петрозаводчан, неравнодушных к чтению, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, депутат Госдумы Валентина Пивненко, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков и гендиректор книжной сети «Буквоед» Денис Котов. Во Всемирный день книг в столицу Карелии приехали популярные писатели Януш Вишневский и Олег Рой. Участниками праздника стали и такие признанные карельские авторы, как Дмитрий Новиков.



Вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «ЭКСМО» Олег Новиков рассказал, что новый формат Парка культуры и чтения отличается от остальных магазинов не только увеличенной площадью и расширенным ассортиментом. Он станет инновационной площадкой по продвижению книги и пропаганде чтения. Для Карелии открытие подобного культурного пространства позволит получить уникальную возможность приглашать в регион самых читаемых писателей и известных творческих деятелей, а также продвигать карельских писателей на российский книжный рынок. На территории Парка культуры и чтения будут проходить акции и культурные события с участием художников, музыкантов, писателей, кинематографистов.



Открытие Парка культуры и чтения в Петрозаводске стало возможно благодаря соглашению, подписанному ранее между Российским книжным союзом и правительством Карелии. Оно предусматривает развитие инфраструктуры чтения на территории республики.



Парк культуры и чтения занял историческое здание бывшего универмага «Детский мир», расположенного в центре города на улице Дзержинского, и относится к петербургской книжной сети «Буквоед», входящей в издательский холдинг «АСТ-ЭКСМО».


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  • не приживётся, а вот ресторан элитный мог бы (Гость)
    24.04.2017 20:48:17
    +1 -1


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