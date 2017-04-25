Общественная акция

«Тополек Победы» и 20 кустов сирени посадят в Петрозаводске

В карельской столице 3 мая пройдет Всероссийская акция «Тополек Победы».





На территории нового сквера имени 70-летия Победы, расположенного на пересечении проспекта А. Невского с улицей Калинина, планируют во время акции высадить 20 кустов сирени и один саженец тополя, выращенный из черенков единственного из деревьев, пережившего Сталинградскую битву.





В мероприятии планируется участие общественности, депутатов Петросовета, Совета ветеранов войны и труда Петрозаводска, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карелии.





Также будет организован телемост с трансляцией акций из Волгограда и других городов России. Спонсором и инициатором мероприятия является филиал ПАО «МТС». Акция начнется в 11 часов.





25.04.2017