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25.04.2017

Общественная акция

«Тополек Победы» и 20 кустов сирени посадят в Петрозаводске

В карельской столице 3 мая пройдет Всероссийская акция «Тополек Победы».

На территории нового сквера имени 70-летия Победы, расположенного на пересечении проспекта А. Невского с улицей Калинина, планируют во время акции высадить 20 кустов сирени и один саженец тополя, выращенный из черенков единственного из деревьев, пережившего Сталинградскую битву.

В мероприятии планируется участие общественности, депутатов Петросовета, Совета ветеранов войны и труда Петрозаводска, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карелии.

Также будет организован телемост с трансляцией акций из Волгограда и других городов России. Спонсором и инициатором мероприятия является филиал ПАО «МТС». Акция начнется в 11 часов.


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  • Началась патрионутая истерия (Гость)
    25.04.2017 11:43:23
    +1 2-1
  • Ну так надо же тополевый парк обновлять...пока этот подрастет, может, со старым тополевым буреломом и разделаются...а может, нет... (Гость)
    25.04.2017 15:09:23
    +1 -1


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