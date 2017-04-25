Бдительность прежде всего

Муляж бомбы напугал жителей севера Карелии

Подозрительные предметы обнаружили в общественных местах в Беломорске и Лахденпохье.





Первый случай произошел 21 апреля. В дежурную часть полиции Беломорского района сообщили, что на платформе одного из вагонов товарного поезда обнаружен завернутый в изоленту синего цвета сверток, из которого торчат провода.





На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и МЧС, территорию оцепили, людей эвакуировали. Вскоре специалисты установили, что обнаруженный предмет опасности не представляет. В настоящее время по указанному факту ведется проверка, устанавливаются обстоятельства того, как муляж взрывного устройства оказался в вагоне.





Другое сообщение о подозрительном пакете поступило в отделение МВД по Лахденпохскому району накануне днем. Местные жители нашли у магазина на улице Советской бесхозный пакет и позвонили в полицию. В этом случае также оцепили близлежащую территорию, взрывчатые вещества искали с помощью служебных собак, Установлено, что пакет неопасен – в нем находилась сломанная соковыжималка.





25.04.2017