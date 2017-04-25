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25.04.2017

Нашли выход

Проблему подтопления поселка Калевала решат в Карелии

Федеральное ведомтсво готово выделить региону семь миллионов рублей на капремонт сооружений защиты в одном из населенных пунктов.

Первый заместитель министра по природопользованию и экологии республики посетил Федеральное агентство водных ресурсов. В ходе визита Алексей Павлов провел несколько рабочих встреч, в том числе с врио руководителя Росводресурсов Матвеем Тарасовым и специалистами. Они договорились о возможном финансировании проекта по капитальному ремонту сооружений инженерной защиты поселка Калевала за счет средств федерального бюджета.

Напомним, проект разработан на деньги республиканской казны, а его реализация приведет к практическому исключению случаев подтопления поселка водами озера Пото-Ламби и позволит функционировать всему комплексу гидротехнических сооружений в штатном режиме. Общая стоимость мероприятия по предварительной оценке составит порядка семи миллионов рублей.

Кроме того, в ходе визита удалось согласовать финансирование из федерального бюджета закрепления на местности специальными информационными знаками границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Водла. Стоимость проекта составит 370 тысяч рублей.


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