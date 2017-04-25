Скандал продолжается

Дело Юрия Дмитриева направили в суд Петрозаводска

Материалы по делу 61-летнего председателя карельского отделения организации «Мемориал» передали в суд.





Напомним, по версии следствия, с 2008 года по 2015 год, обвиняемый неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой вместе проживал. По мнению правоохранителей, Юрий Дмитриев делал это в целях изготовления порнографических материалов.





- Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола, - отметили в Следкоме Карелии.





По ходатайству следователя Дмитриева взяли под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





25.04.2017