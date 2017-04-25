Заслуженная награда

Карельский музыкант выиграл серебро XVI Молодежных Дельфийских игр России

Выпускник детской музыкальной школы имени Г. Синисало удостоен награды на состязаниях среди талантливой молодежи России.





С 18 по 23 апреля в Екатеринбурге проходили Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России. В них приняли участие около 2000 участников со всех регионов в возрасте от 10 до 25 лет. Молодежь продемонстрировала свои таланты и мастерство в состязаниях по 29 номинациям классического, народного и современного видов искусств.





В состав делегации Карелии вошли шесть человек: Михаил Касяник, Ксения Герасимова, Анастасия Догадина, Валерия Левицкая, Николай Потапов и Мария Соловьева, которые выступили в номинациях «Балалайка», «Фортепиано», «Ансамблевое народное пение» и «Эстрадное пение».





В номинации «Балалайка» в возрастной группе 18-25 лет учащийся отдела довузовского обучения Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, выпускник детской музыкальной школы имени Г. Синисало Николай Потапов завоевал серебряную медаль. Теперь он является кандидатом в состав национальной молодежной Дельфийской сборной России.

Отметим, что для Николая это уже не первая победа в Дельфийских играх. В 2009 году в Самаре он завоевал золотую медаль в номинации «Балалайка/домра» в возрастной группе 10-15 лет. Также Николай является победителем общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиатом Карельского Фонда Российского фонда культуры, имя Николая Потапова в 2011 году занесено в Большую Международную энциклопедию «Лучшие люди России». Знаменательным событием в жизни музыканта стало выступление в финале конкурса «Crescendo International Competition» на сцене Карнеги-холла.





25.04.2017