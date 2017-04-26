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26.04.2017

В регион надо вкладывать

Артур Парфенчиков: Карелии необходима поддержка федеральной казны

Врио главы региона прокомментировал итоги заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

Актуализация Федеральной целевой программы развития Карелии – одна из главных задач, которые правительство региона будет решать совместно с федеральным центром. Об этом заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы республики отметил, что в рамках работы госкомиссии в предыдущие годы сделано многое. Например, началось и идет строительство знаковых для республики объектов, таких как Перинатальный центр и Президентское кадетское училище.

- Сейчас необходимо активизировать нашу совместную работу. До завершения деятельности госкомиссии остается не так много времени. Конечно, надо максимально и в полном объеме использовать компетентность и авторитет госкомиссии. На заседании была очень четко конкретизирована необходимость поддержки Карелии со стороны федеральной казны, необходимость определить те меры, которые позволят нам оздоровить республиканский бюджет и сделать его бюджетом развития. Прозвучали очень жесткие поручения секретаря Совета Безопасности РФ, председателя комиссии Николая Патрушева, - сказал Артур Парфенчиков.

Врио главы республики также добавил, что на повестке дня стоит и вопрос об актуализации ФЦП.

- Федеральная целевая программа – это не догма, она может конкретизироваться, перерабатываться, в нее могут включаться новые объекты, которые сегодня нам видятся приоритетными для республики. Главный вопрос в том – и это также прозвучало на заседании – чтобы те решения, которые принимаются госкомиссией в рамках соответствующих процедур, надлежащим образом обеспечивались финансированием, - добавил Артур Парфенчиков.

Кроме того, руководитель республики отметил, что участники заседания подробно обсудили, как активизировать межрегиональное сотрудничество в рамках соглашений, которые заключены между Карелией и рядом других субъектов РФ. Особое внимание уделяется также международному сотрудничеству - с китайской провинцией Фуцзянь. По словам Артура Парфенчикова, обсуждается немало интересных совместных проектов.

- Мы ждем китайский бизнес, китайских туристов. Есть ряд интересных предложений в сфере медицины, переработки природного сырья. Завтра делегация Карелии выезжает в Китай, и я надеюсь, мы подойдем к реализации конкретных направлений сотрудничества - в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве. Мы будем искать все возможные точки роста для развития экономики республики и решения важных социальных проблем, - пояснил врио главы региона.


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  • Раскассировать Карелию и дело с концом. (Гость)
    26.04.2017 13:00:04
    +1 -1
  • Поздняк метаться,....денек уж боле не дадут... (Гость)
    26.04.2017 15:24:52
    +1 -1
  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:38
    +1 -1-1
  • Москва,Питер:-верните наши земли , комбинаты,заводы и деньги..... Нищий карел (Гость)
    26.04.2017 18:54:56
    +1 -1


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