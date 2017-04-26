В регион надо вкладывать

Артур Парфенчиков: Карелии необходима поддержка федеральной казны

Врио главы региона прокомментировал итоги заседания Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.





Актуализация Федеральной целевой программы развития Карелии – одна из главных задач, которые правительство региона будет решать совместно с федеральным центром. Об этом заявил Артур Парфенчиков.





Врио главы республики отметил, что в рамках работы госкомиссии в предыдущие годы сделано многое. Например, началось и идет строительство знаковых для республики объектов, таких как Перинатальный центр и Президентское кадетское училище.





- Сейчас необходимо активизировать нашу совместную работу. До завершения деятельности госкомиссии остается не так много времени. Конечно, надо максимально и в полном объеме использовать компетентность и авторитет госкомиссии. На заседании была очень четко конкретизирована необходимость поддержки Карелии со стороны федеральной казны, необходимость определить те меры, которые позволят нам оздоровить республиканский бюджет и сделать его бюджетом развития. Прозвучали очень жесткие поручения секретаря Совета Безопасности РФ, председателя комиссии Николая Патрушева, - сказал Артур Парфенчиков.





Врио главы республики также добавил, что на повестке дня стоит и вопрос об актуализации ФЦП.





- Федеральная целевая программа – это не догма, она может конкретизироваться, перерабатываться, в нее могут включаться новые объекты, которые сегодня нам видятся приоритетными для республики. Главный вопрос в том – и это также прозвучало на заседании – чтобы те решения, которые принимаются госкомиссией в рамках соответствующих процедур, надлежащим образом обеспечивались финансированием, - добавил Артур Парфенчиков.





Кроме того, руководитель республики отметил, что участники заседания подробно обсудили, как активизировать межрегиональное сотрудничество в рамках соглашений, которые заключены между Карелией и рядом других субъектов РФ. Особое внимание уделяется также международному сотрудничеству - с китайской провинцией Фуцзянь. По словам Артура Парфенчикова, обсуждается немало интересных совместных проектов.





- Мы ждем китайский бизнес, китайских туристов. Есть ряд интересных предложений в сфере медицины, переработки природного сырья. Завтра делегация Карелии выезжает в Китай, и я надеюсь, мы подойдем к реализации конкретных направлений сотрудничества - в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве. Мы будем искать все возможные точки роста для развития экономики республики и решения важных социальных проблем, - пояснил врио главы региона.





26.04.2017