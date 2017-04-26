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26.04.2017

Нужная помощь

Предприниматели Карелии смогут получать услуги по поддержке бизнеса в МФЦ

С помощью многофункциональных центров бизнесмены, помимо прочего, получат возможность записываться на различные тренинги.

С 1 декабря 2016 года во всех отделах МФЦ региона субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить три информационные услуги Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса.

- Так, предоставляется информация о формах и условиях гарантийной поддержки, финансовых партнерах Корпорации, инструментах господдержки. При обращении за услугами можно получить ответы на вопросы про объект недвижимого имущества, предполагаемый к использованию, о конкретных заказчиках, чьи проекты планов закупки должны предусматривать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке и интересующие в отношении них параметры, - отметили в правительстве региона.

Для получения услуг Корпорации в МФЦ необходимо знать ИНН, иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если услугу получает представитель бизнесмена, необходимо иметь с собой доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия.

С 1 июля 2017 года в МФЦ планируется предоставление еще трех услуг Корпорации. Предприниматели смогут получить сведения о тренингах по программам обучения и записаться на участие, узнать о мерах поддержки, предоставляемых органами госвласти, об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков. Кроме того, предполагается, что с августа 2017 года будет предоставляться услуга по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП, после получения которой заявитель сможет самостоятельно пользоваться порталом.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:43:19
    +1 -1


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