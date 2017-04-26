Заслуженная награда

Постановку Нацтеатра Карелии признали лучшим детским спектаклем России

Коллектив Национального театра республики получил сразу четыре награды российской театральной премии «Арлекин».





Церемония вручения проходила на сцене Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». Решением экспертного совета премии «Арлекин» в 2017 году спектакль по мотивам карельских сказок «Сын-Медведь» Национального театра Карелии удостоен сразу четырех наград: лучший режиссер - Вячеслав Поляков, лучший художник - Егор Кукушкин, лучший спектакль, а также премия критиков.





Напомним, что Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» уже в 14-й раз собирает в Санкт-Петербурге самые любопытные спектакли со всей России.





26.04.2017