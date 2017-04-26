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26.04.2017

Заслуженная награда

Постановку Нацтеатра Карелии признали лучшим детским спектаклем России

Коллектив Национального театра республики получил сразу четыре награды российской театральной премии «Арлекин».

Церемония вручения проходила на сцене Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». Решением экспертного совета премии «Арлекин» в 2017 году спектакль по мотивам карельских сказок «Сын-Медведь» Национального театра Карелии удостоен сразу четырех наград: лучший режиссер - Вячеслав Поляков, лучший художник - Егор Кукушкин, лучший спектакль, а также премия критиков.

Напомним, что Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» уже в 14-й раз собирает в Санкт-Петербурге самые любопытные спектакли со всей России.


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  • вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава---  http://upl.pp.ua/produktu. итмтим (Гость)
    26.04.2017 17:42:52
    +1 -1


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