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27.04.2017

Внимание, розыск!

В Петрозаводске пропал 10-летний мальчик

Подросток в карельской столице ушел из дома и не вернулся.

Полиция Петрозаводска разыскивает Никиту Владиславовича Моисеева 2006 года рождения. Накануне, 26 апреля, около 15 часов он ушел из дома в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманской и до настоящего момента не вернулся.

Рост у мальчика 140 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в голубую куртку с серыми вставками на рукавах и с черным капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки, серые ботинки. Может находиться в районе улиц Краснофлотской, Коммунистов.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Моисеева или видел его вчера, сообщить по телефонам: (8142) 73-91-54, 8-911-407-61-67 или 02 (с мобильного – 102).


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  • Да задрали уже этим оболтусом. Как обычно шляется по городу. Не первый раз уже. Пороть надо чаще. (Гость)
    27.04.2017 11:22:18
    +1 1-1
  • Пора на цепь сажать. (Гость)
    27.04.2017 12:30:31
    +1 -1

  • Пороть надо чаще.

    Пора на цепь сажать.
    Маму с папой. (Гость)
    27.04.2017 12:33:58
    +1 -1
  • А рожа хитрющая! ))) Сразу видно - задница ремня просит.. Александр (Гость)
    27.04.2017 12:40:26
    +1 2-1
  • Родители виноваты по-любому. Ребёнок уходит от говённой реальности. (Гость)
    27.04.2017 14:25:43
    +1 -1
  • Да нашли уже. (Гость)
    27.04.2017 14:42:14
    +1 -1


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