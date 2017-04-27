Внимание, розыск!

В Петрозаводске пропал 10-летний мальчик

Подросток в карельской столице ушел из дома и не вернулся.





Полиция Петрозаводска разыскивает Никиту Владиславовича Моисеева 2006 года рождения. Накануне, 26 апреля, около 15 часов он ушел из дома в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманской и до настоящего момента не вернулся.





Рост у мальчика 140 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в голубую куртку с серыми вставками на рукавах и с черным капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки, серые ботинки. Может находиться в районе улиц Краснофлотской, Коммунистов.





Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Моисеева или видел его вчера, сообщить по телефонам: (8142) 73-91-54, 8-911-407-61-67 или 02 (с мобильного – 102).





27.04.2017