27.04.2017
Получил срок
Мужчина в Карелии заколол приятеля, сжег тело в лесу и утопил останки
Житель Сортавальского района республики за убийство товарища получил девять лет колонии.
По версии следствия, в ночь на 22 августа 2016 года подсудимый в Сортавале выпивал с местным жителем и напал на него. Злоумышленник неоднократно ударил приятеля ножом, от чего потерпевший скончался. Затем подсудимый на машине вывез тело товарища в лес, где попытался сжечь, а останки тела утопил в водоеме.
Через некоторое время родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, в связи с чем проводились поисковые мероприятия. Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД по Сортавальскому району.
Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.