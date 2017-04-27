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27.04.2017

Получил срок

Мужчина в Карелии заколол приятеля, сжег тело в лесу и утопил останки

Житель Сортавальского района республики за убийство товарища получил девять лет колонии.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2016 года подсудимый в Сортавале выпивал с местным жителем и напал на него. Злоумышленник неоднократно ударил приятеля ножом, от чего потерпевший скончался. Затем подсудимый на машине вывез тело товарища в лес, где попытался сжечь, а останки тела утопил в водоеме.

Через некоторое время родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, в связи с чем проводились поисковые мероприятия. Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД по Сортавальскому району.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.


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  • Артист Серебряков прав,сказав: "что агрессия в России уже зашкаливает",жаль что в такой богатой таблицей Менделеева стране ,народ в нищете и грабительских кредитах погряз..... Ничего здесь не будет уже (Гость)
    27.04.2017 11:10:47
    +1 1-1
  • Как понимаю наших финнов уехавших из этой недостраны (Гость)
    27.04.2017 17:54:53
    +1 1-1


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