Получил срок

Мужчина в Карелии заколол приятеля, сжег тело в лесу и утопил останки

Житель Сортавальского района республики за убийство товарища получил девять лет колонии.





По версии следствия, в ночь на 22 августа 2016 года подсудимый в Сортавале выпивал с местным жителем и напал на него. Злоумышленник неоднократно ударил приятеля ножом, от чего потерпевший скончался. Затем подсудимый на машине вывез тело товарища в лес, где попытался сжечь, а останки тела утопил в водоеме.





Через некоторое время родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, в связи с чем проводились поисковые мероприятия. Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным действиям следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД по Сортавальскому району.





Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.





27.04.2017